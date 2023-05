Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag ein grauschwarzes Touringbike der Marke Cube entwendet, teilt die Polizei mit. Das Rad stand verschlossenen an einem Fahrradständer beim Bahnhof in Steinen. Dank eines GPS-Tracker am Rad stellte die Polizei es am Montagmorgen gegen 10 Uhr am Bahnhof in Maulburg sicher. Vom Dieb fehlt noch jede Spur.