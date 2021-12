Radfahren im Winter Mit Licht und Reflektoren zu mehr Sicherheit

Steinen - Unterm Motto „Radschnellweg eilt Licht voraus“ gab es am Nikolausabend in Steinen eine besondere Aktion zum wichtigen Thema Verkehrssicherheit. Als praxisnaher Aufgalopp zur digitalen Auftaktveranstaltung für den Radschnellweg Wiesental am Mittwoch zeigten Steinens Bürgermeister Gunther Braun und Volker Zimmermann von der IG Velo Ortsgruppe Mittleres Wiesental am Radweg an der Wiesebrücke zwei Stunden lang Präsenz, um darauf hinzuweisen, wie wichtig insbesondere in der dunklen Jahreszeit funktionierendes Licht, Reflektoren und helle Kleidung sind, um sicher unterwegs zu sein.