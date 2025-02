Radfahren in Weil am Rhein: Mit der IG Velo auf große Fahrt gehen

Ins Kleine Wiesental

Im September führt die letzte Fahrradtour der Saison von Weil aus die Wiese hinauf nach Steinen und weiter bis nach Wieslet im Kleinen Wiesental. Nach Endenburg geht es weiter talwärts bis Kandern und zurück nach Weil. 60 Kilometer und 500 Höhenmeter sind zu überwinden. Treffpunkt ist am Sonntag, 21. September, um 9.30 Uhr am Rathaus in Weil. Die Teilnehmerzahl ist bei allen Radtouren auf 15 Personen beschränkt, es ist jeweils eine Anmeldung erforderlich per E-mail an JB.Wiechert@t-online.de (IG Velo Weil am Rhein) oder an Roland.Christ14@t-online.de (Schwarzwaldverein).

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Es gilt die Straßenverkehrsordnung. Das Tragen eines Helms ist obligatorisch. Auch ein Handy sollte mitgeführt werden.

Velo-Börsen

Die IG Velo

bietet auch 2025 drei Marktplätze für den Kauf und den Verkauf gebrauchter Fahrräder an.