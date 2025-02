Die Sicherheit von Radfahrern im Weiler Straßenverkehr und die Attraktivitätssteigerung, um Menschen vermehrt auf das Velo zu locken, waren Themen eines weiteren Treffens der Oberbürgermeisterin Diana Stöcker und Bürgermeister Lorenz Wehrle mit den Vorsitzenden der IG Velo, Klaus Geese und Stellvertreter Jürgen Wiechert. Bei einer ersten Verabredung waren bereits auf einer kleinen Radtour einige neuralgische Punkte angefahren und über Lösungsansätze beraten worden. Gesprächsinhalte waren nun laut Pressemitteilung etwa die unübersichtlichen Radwege-Querungen vor dem deutschen Zoll in Richtung Basel, am Schlaufenkreisel Richtung Otterbach und in Haltingen an der Heldelinger Straße in Richtung Vitra. Sie sollen sicherer gemacht werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Des Weiteren sprachen Geese und Wiechert eine Empfehlung für Radanlehnbügel aus. Auch die Umsetzung der Fahrradstraße auf der Müllheimer Straße war Gegenstand der Unterhaltung. Ein weiterer Vor-Ort-Termin, diesmal in Haltingen, wurde vereinbart. „Solche Termine, und die Tatsache, dass ich selbst viel auf dem Rad in unserer Stadt unterwegs bin, helfen sehr, kritische und verbesserungswürdige Punkte festzustellen“, meint Stöcker.