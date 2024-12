Ein 22-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in Wiechs am Donnerstag schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit. Eine 22-Jährige wollte gegen 8 Uhr mit ihrem Auto von der Rebackerstraße nach rechts auf die Dinkelbergstraße (Kreisstraße 6336) abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Radfahrer und kollidierte mit ihm, so die Polizei. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Mit dem Verdacht auf einen gebrochenen Arm wurde der Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer war dunkel gekleidet, trug keinen Helm und soll ohne Beleuchtung Fahrrad unterwegs gewesen sein.