Radio "Wie Stummfilm, nur umgekehrt" - das Hörspiel wird 100

"Beispielhaft für das Alte Hörspiel ist "Träume" von Günter Eich aus dem Jahr 1951, was auch eine weitere Sternstunde des Hörspiels war", so Meißner. "In den 1950er Jahren spielten sich Hörspiele auf der sogenannten "inneren Bühne" ab, auf der es eher um Innerlichkeit ging." Bis heute ist "Träume" ein verstörendes Werk, das auf abstrakter Ebene Erinnerungen an den Holocaust weckt, wenn es etwa eine schreckliche Fahrt im Güterzug schildert.

In der Nachkriegszeit entstand in Westdeutschland eine Hörspiellandschaft, die ihresgleichen sucht. "Ich glaube, da hat die föderale Struktur in Deutschland eine große Rolle gespielt und eben die Landesrundfunkanstalten, die nach dem Krieg aus guten Gründen stark aufgebaut wurden", sagt Gammel. "Dadurch hat man zehn Anbieter über das ganze Land verteilt, die alle Hörspiel produzieren in unterschiedlichsten Farben und Formen."

Das Neue Hörspiel suchte am Ende der 60er Jahre neue Wege. "Da war das Stück "Fünf Mann Menschen" von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker ausschlaggebend", so Meißner. "Ein 15-Minuten-Hörspiel, chorisch und stereophon - denn die Stereophonie gab es ja inzwischen auch, die neue Erzählweisen und Ästhetiken ermöglichte."