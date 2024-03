Radschnellweg in Maulburg: Mit der Schweizer Grenze verbinden

Maximilian Alicke vom Planungsbüro PGV Alrutz hat im Gemeinderat die Vorzugstrasse des Radschnellwegs (RS 7) durch Maulburg vorgestellt. Sie beginnt im Osten an der Feldbergstraße, führt über die Bahnhofstraße und geradeaus über den Pfad entlang der Bahnlinie, überquert den Bahnübergang an der Neuen Straße, biegt in die Alemannenstraße ein, folgt ihr bis an ihr Ende und führt unter der Bundesstraße hindurch bis nach Steinen. Das Planungsbüro schlägt vor, den Radverkehr nördlich der Bahnlinie und den Fußverkehr südlich der Tram zu führen.