Radsport Finale furioso durch Kluge/Teutenberg - Gold bei Bahnrad-WM

In den vergangenen Jahren hatten immer die beiden deutschen Topsprinterinnen Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze mit ihren vielen Erfolgen die Bilanz gerettet. In Kopenhagen wurden die beiden achtmaligen Weltmeisterinnen schmerzlich vermisst. Denn zehn Wochen nach den Olympischen Spielen von Paris wurde bei den Titelkämpfen in Kopenhagen deutlich, dass die nächste Generation noch nicht der Weltspitze angehört.

Moster: "Noch einiges zu tun"

"Wir waren mit einer ganz jungen Mannschaft am Start, um unseren Sportlerinnen und Sportlern eine internationale Standortbestimmung zu ermöglichen. Ich denke, jedem ist jetzt klar, dass noch einiges zu tun ist, um die Weltspitze zu erreichen", resümierte Patrick Moster. Optimistisch stimmten den BDR-Sportdirektor mehrere Top-Acht-Platzierungen. "Die Basis ist vorhanden", sagte Moster weiter.

Im Kurzzeitbereich der Frauen konnten sich Nachwuchskräfte wie Alessa-Catriona Pröpster (Offenbach) und Clara Schneider (Cottbus) in Abwesenheit von Hinze & Co. nicht entscheidend in Szene setzen. Darüber darf auch nicht der unerwartete vierte Platz im Teamsprint hinwegtäuschen. Für die EM im Februar in Belgien plant der BDR deshalb mit einer Rückkehr des Erfolgstrios aus Cottbus, das sich nach Olympia-Bronze im Teamsprint selbst eine Pause verordnet hatte.