Nur Kröger und Foxschneller als Koppenburg

Es waren noch 15 Starterinnen, die nach ihr in Donaueschingen auf die Strecke im Kampf gegen die Uhr gingen. Darunter so klangvolle Namen wie Lias Klein oder Ricarda Bauernfeind. beide sollten aber hinter „Koppi“ im Klassement landen. Vor der 27-jährigen Lörracherin platzierte sich nur Mieke Kröger, was weniger überraschte, und Katharina Fox, was dafür um so sensationeller war. Denn Fox ist kein Voll-Profi wie Kröger oder Koppenburg, sondern arbeitet als Lehrerin für Biologie und Geographie.

Als es sich bei Clara Koppenburg langsam setzte, dass sie Bronze geholt hatte, wurde sie lockerer und strahlte über das ganze Gesicht: „Ich bin hochzufrieden mit dem Ergebnis. Damit hätte ich nie gerechnet“, lautete ihre Fazit und gab zu, dass sie Zeitfahren nicht trainiert habe und sich lediglich nicht blamieren wollte. „Eigentlich wollte ich gleich nach dem Rennen nach Hause fahren“, meinte sie.