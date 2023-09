Radsport Bronze für deutsche Mixed-Staffel bei EM

Deutsche Nachwuchs-Staffel holt Silber

Zuvor hatte bereits die deutsche Nachwuchs-Staffel Silber im Mixed geholt. Dabei wäre sogar Gold drin gewesen, wären die deutschen Junioren nicht zweimal gestürzt. Den Titel gewann schließlich Italien. Insgesamt war es das vierte deutsche Edelmetall bei den Titelkämpfen in den Niederlanden. Am Mittwoch hatte es in den Einzelzeitfahren zu Silber für Weltmeisterin Antonia Niedermaier in der U23-Klasse und Bronze für Hannah Kunz bei den Juniorinnen gereicht.