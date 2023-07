Radsport „Es ist für mich eine große Ehre“

Wie viele Kilometer fahren Sie so im Training?

Das ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Das kommt darauf an, ob ich Grundlagenausdauer fahre, dann sind es schon so an die fünf Stunden. Wenn ich Intensitäten, also Intervalle, fahre, dann fahre ich so zwischen drei und vier Stunden, aber nicht so viele Kilometer. Da fahre ich dann vor allem viele Höhenmeter.

Ist das auch einer der Gründe, warum das Bergfahren eine Ihrer Stärken ist?

Wenn man in den Bergen gut sein will, dann sollte man auch in den Bergen trainieren. Das stimmt schon.

Ist der Schwarzwald denn dafür bergig genug? Oder müssen Sie in die Alpen oder Pyrenäen fahren?

Der Schwarzwald ist dafür schon ausreichend. Aber immer mal tut es gut, auch mal in die langen Berge zu fahren und lange Pässe mit 20 Kilometer anzugehen, einfach um auch die langen Berge zu trainieren. Aber grundsätzlich reichen die Berge im Schwarzwald.

Sie hatten es nach den Rennen bei der Deutschen Meisterschaft erwähnt, dass Sie immer noch Probleme haben, wenn es den Berg runter geht.

Im Training ist es eigentlich schwer, das gut zu trainieren, weil wir da im offenen Straßenverkehr sind und kein Risiko eingehen. Die Angst verliere ich zunehmend im Rennen, weil ich mir dann ein gutes Hinterrad suche und mir dann denke, dass ich es auch um die Kurve schaffe, wenn sie es schafft. Im Training habe ich auch keine Angst, weil ich da einfach kein Risiko eingehe. Gefährlich ist es vor allem im Rennen, wo ich mit 150 anderen Frauen auf engen Straßen unterwegs bin. Da werden einfach andere Geschwindigkeiten gefahren. Außerdem habe ich einen Mentalcoach aus Freiburg, der mit mir auch schon viel Techniktraining draußen auf dem Rad gemacht hat und es auch gleichzeitig psychologisch angegangen ist. Seitdem ist es auch wesentlich besser geworden. Wir fahren im Rennen so schnell, da muss nur ein kleines Steinchen oder ein nasses Blatt sein und es zieht einem das Vorderrad weg. Da kann man dann nicht mehr viel machen, wenn man nicht gerade einer der Top-Jungs ist und das noch austanzen kann.

Vor drei Wochen ist bei der Tour de Suisse Gino Mäder tödlich verunglückt. Spielt das bei Ihnen und Ihren Kolleginnen eine Rolle? Fährt das im Hinterkopf irgendwie mit?

Mich hat es sehr beschäftigt, weil ich ihn auch gut kenne. Mein Papa kennt ihn sehr gut, und Gino war in meinem Alter. Das geht einem schon sehr nahe. Natürlich passieren immer wieder solche Unfälle. Leider. Bisher hat es mich nicht so mitgenommen, weil es weiter weg war. Aber jetzt war es auf einer Abfahrt, die ich kenne. Ich kenne die Kurve, in der er gestürzt ist. Und ich kenne ihn. Es war ein Tag, bevor der Tour de Suisse-Start war. Es war einfach so nah, und es hat mich mitgenommen. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich starten soll. Ich hätte mir gewünscht, dass der Veranstalter alles abgesagt hätte, einfach auch, um uns die Entscheidung abzunehmen. Ich war einfach geschockt, als unser Rennen einen Tag, nachdem er gestorben ist, gestartet wurde und wir am Start nicht mal eine Schweigeminute eingelegt haben. Das war für mich unfassbar. Die Musik ist gelaufen und es wurde Stimmung gemacht, als ob nichts passiert ist. Es wurde runtergezählt, es wurde Party gemacht. Das hat mich geschockt. Das Rennen war kurz zum Einstieg, ein Rundkurs mit 60 Kilometern, der technisch sehr anspruchsvoll war. Die Abfahrten waren auf kleinen Sträßchen durch Wohngebiete, kurvig und steil. Teilweise mit 12 bis 15 Prozent. Die Frauen sind da runter gefahren als ob es kein Morgen mehr gab. Das hat mich sehr geschockt. Da habe ich sehr mit mir kämpfen müssen.

Wenn Sie jetzt Rennen der Männer mit denen der Frauen vergleichen, sind die Frauenrennen da noch risikoreicher?

Nein, das würde ich so nicht sagen. Unsere Rennen sind von den Distanzen her kürzer. Da wird ununterbrochen attackiert. Es geht selten mal eine Gruppe vorne raus, die dann auch mal fahren gelassen wird. Bei den Männern ist es üblich, dass da sich mal Gruppen absetzen, die dann zehn bis 20 Minuten Vorsprung haben. Bei den Frauen ist das nicht so. Da wird um jeden Platz gekämpft. Aber es gibt nicht mehr Stürze als bei den Männern.

Wie sieht es mit der Sicherheit an der Strecke aus?

Die letzten zwei, drei Rennen, die ich gefahren bin, waren jetzt nicht besonders gut gesichert. Wir sind eine Rundfahrt in den Pyrenäen gefahren. Am Ende haben wir Fahrerinnen dann rebelliert, weil wir im offenen Straßenverkehr gefahren sind. Auf den letzten 500 Metern fuhr ein Privatauto im Pulk mit. Der Fahrer hat überhaupt nicht realisiert, dass da ein Radrennen läuft. Da haben wir das Rennen boykottiert. Anschließend wurden wir vom Veranstalter fertig gemacht und als Püppchen bezeichnet. Und was wir denken würden, wer wir denn seien. Da sind wir auf totales Desinteresse gestoßen. Das hat mich geschockt.

Wieso werden die Frauen so respektlos behandelt?

Da fehlt mit die Antwort. Es war aber auch eines der ersten Rennen, wo ich das so erlebt habe. Ansonsten geben sich die Veranstalter Mühe. Und es ist meistens gut abgesichert. Manchmal sind die Strecken extrem schwer, das macht es aber auch für die Zuschauer interessanter.

Es stehen jetzt drei große Veranstaltungen an: der Giro Donne, die Tour de France Femme und die Rad-WM in Glasgow. Am Giro werden Sie mit ihrem Team nicht teilnehmen. Warum?

Unser cofidis-Team hat nur einen Pro-Conti- und keinen World Tour-Status. Das heißt, für die Rennen der World Tour benötigt man eine Einladung des Veranstalters, und es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Für den Giro haben wir keine Einladung erhalten.

Wie sieht es bei der Tour aus?

Bei der Tour haben wir einen Startplatz. Wir haben uns mit dem Team teilweise schon Strecken angeschaut. Da laufen jetzt schon die Vorbereitungen. Ich versuche, für die Tour in meiner bestmöglichen Verfassung zu sein, um jeden Tag alles geben zu können.

Und dann geht es im August in die Highlands nach Glasgow?

Da weiß ich noch nicht, ob ich von der Nationalmannschaft mitgenommen werde. Ich denke, dass ich mich gut gezeigt habe, dass ich nur am Berg stark bin, sondern auch im Zeitfahren. Wenn ich mitgenommen werde, dann sicherlich nur in einer Helferrolle. Es ist schwer zu sagen, wem der Kurs liegen könnte. Er ist schon bergig, aber mehr so ein Klassiker-Kurs. Kurze Anstiege, aber vor allem sehr technisch. Wir fahren da Runden in der Stadt Glasgow. Das ist schon fast ein Labyrinth mit kurzen Anstiegen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mitgenommen werde. Es ist für mich immer eine große Ehre, das Deutschland-Trikot anzuziehen, selbst wenn ich nur in einer Helferrolle sein sollte.