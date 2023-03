Radsport Fast schon Heimspiel für Koppenburg

Einzelzeitfahren bilden den Auftakt

Die Titelkämpfe beginnen am Freitag mit dem Einzelzeitfahren. Von Donaueschingen geht es über einen anspruchsvollen Parcours von insgesamt 32 Kilometern nach Bad Dürrheim, an allen drei Meisterschaftstagen Zielort der DM. Zwischen Kilometer 2,5 und 5,5 befindet sich der technisch anspruchsvollste Abschnitt des Einzelzeitfahrens, ab Kilometer 6,0 erwartet die Teilnehmer dann der schwierigste Anstieg mit einer Länge von 700 Metern und einer Durchschnittssteigung von 5,7 Prozent in Pfohren. Fünf Kilometer vor dem Ziel wartet ein 400 Meter langer und fünf Prozent steiler Schlussanstieg. Das Meistertrikot wird in vier Rennkategorien vergeben: jeweils in den Eliteklassen Männer (Titelverteidiger Lennard Kämna) und Frauen (Meisterin 2022: Lisa Brennauer) und in der Altersklasse U23 Männer (Maurice Ballerstedt) und Frauen (Ricarda Bauernfeind).