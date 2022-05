Radsport Hindley übernimmt Rosa Trikot nach vorletzter Giro-Etappe

"Jai war so am Limit, er konnte nach meinen Glückwünschen im Ziel gar nicht reagieren", sagte Kämna im Anschluss an die knüppelharte Etappe. 4490 Höhenmeter mussten auf dem Weg in Ziel gemeistert werden, darunter neben der Zielankunft auch der 1918 Meter hohe San-Pellegrino-Pass und das Pordoijoch (2239 Meter). "Ich wusste, dass dies die entscheidende Etappe sein würde. Im Finale war es wirklich brutal", sagte Hindley. Mit 1:25 Minuten Vorsprung auf Carapaz geht der Australier am Sonntag ins abschließende 17,4 Kilometer lange Einzelzeitfahren mit Start und Ziel in Verona. Dritter ist mit 1:51 Minuten Rückstand der Spanier Mikel Landa.