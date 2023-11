Radsport: Jan Ullrich - Aufstieg und Fall eines deutschen Sporthelden

Absturz auf Mallorca

Ullrichs Name wird bei Medien, Sponsoren und Veranstaltern geächtet. So hoch er einst gejubelt wurde, so tief kommt nun sein Fall. Nur für die Fans ist er weiterhin der volksnahe "Ulle", der noch 2017 beim Tour-Abstecher in Deutschland am Straßenrand gefeiert wird. Mit seiner Frau und den Kindern zieht Ullrich nach Mallorca, doch nach 13 Jahren zerbricht das Ehe-Glück.

Ullrich umgibt sich mit zwielichtigen Typen, Kokain und Whiskey bestimmen sein Leben. Nach einem Streit mit Nachbar und TV-Star Til Schweiger landet Ullrich für eine Nacht im Knast und wenig später in der Privatklinik für Suchterkrankungen. Einer der ersten Besucher ist Armstrong, der seinem alten Rivalen hilft.

Neuanfang in Deutschland

Ullrich kehrt nach Deutschland zurück, lebt in der Abgeschiedenheit von Merdingen, in der Nähe zu seinen vier Kindern. Sein bewegtes Leben will er hinter sich lassen. "Ich war im Himmel, und ich war in der Hölle. Jetzt bin ich zurück auf der Erde, auf dem Weg in die Mitte", sagt Ullrich dem "Stern". Im Dezember wird er 50 Jahre alt. Vorher will er in der Dokumention "Jan Ullrich - Der Gejagte", die ab 28. November bei Amazon Prime zu sehen ist, erzählen, wie alles gewesen ist. Einen Schritt, den er wohl besser vor 17 Jahren gemacht hätte.