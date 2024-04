Radsport "Junge, du bist Dritter": Politts Glück in Flandern

Regen und Rückenwind in Roubaix

Zum dritten Mal gewann van der Poel die Ronde und stieg damit in den Kreis der Rekordsieger auf. Neben ihm haben drei Erfolge bisher erst sechs andere Fahrer geschafft. Und in Politt fuhr am inoffiziellen belgischen Nationalfeiertag erstmals seit 15 Jahren wieder ein Deutscher auf das Podium. Zuletzt war dies Heinrich Haussler 2009 mit Platz zwei gelungen, bevor er ein gutes Jahr später seine deutsche Staatsbürgerschaft aufgab, um für sein Geburtsland Australien zu starten.

Mit seiner starken Leistung in Flandern, hat sich Politt auch verdient, dass er am Sonntag neben van der Poel der Favorit ist. Der Weg nach Roubaix ist komplett flach, was dem kraftvollen Schlaks aus dem Rheinland besser liegt als die flämischen Ardennen. Es kündigt sich zudem eine epische Ausgabe an. Im Norden Frankreichs soll es die ganze Woche regnen, als Trost schiebt den größten Teil der Stecke ein ordentlicher Rückenwind.