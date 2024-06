Komplizierter ist die Situation beim zweimaligen Deutschen Meister Max Schachmann, der aufgrund von gesundheitlichen Problemen in den letzten Jahren kaum zur Geltung kam und dessen Vertrag ebenfalls ausläuft. "Prinzipiell habe ich die Haltung, wenn ein Rennfahrer dieses Niveau mal hatte und dementsprechend bezahlt wird, ist es für mich eigentlich keine Option, ihn in der Mannschaft zu behalten und das Gehalt zu reduzieren. Das haben wir noch nie gemacht. Es soll ja vorwärts gehen", erklärte Denk: "Am besten wäre, Max gewinnt die nächsten Monate ein paar Radrennen. Dann können wir über einen guten Vertrag sprechen." Beim Giro d'Italia habe er bereits gezeigt, dass er vielleicht zurückkommen kann.