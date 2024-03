Radsport: Katalonien-Rundfahrt: Pogacar gewinnt Bergankunft

Pogacar, der am Samstag hauchdünn seinen ersten Sieg beim Klassiker Mailand-Sanremo verpasst hatte, nutzt die Katalonien-Rundfahrt als Vorbereitung auf den Giro d'Italia. Am Mittwoch folgt die nächste Bergankunft in Port Ainé. Das Mehretappenrennen endet am Sonntag in Barcelona.