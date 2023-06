Radsport "Minustrend": Deutsches Mini-Aufgebot bei der Tour de France

Buchmann Helfer für Hindley

Neben Politt wurden Teamkollege Emanuel Buchmann, Simon Geschke (Cofidis), Nikias Arndt und Bauhaus (Bahrain-Victorious), John Degenkolb (DSM-Firmenich) sowie Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) für die Tour nominiert. Buchmann ist als Helfer für Hindley in den Bergen eingeplant, Politt dürfte seine Chance als Ausreißer suchen. Damit war der Kölner bereits 2021 erfolgreich. Die besten Chancen auf einen Etappensieg hat in diesem Jahr wohl der bergfeste Zimmermann. Der Augsburger war in der Vergangenheit oft in Fluchtgruppen vertreten, hat am Ende den nötigen Punch und bei seiner nun dritten Tour-Teilnahme genügend Erfahrung gesammelt.

Das Podium ist dagegen fast schon Lichtjahre entfernt. Nicht nur aufgrund der Rollenverteilung, sondern vor allem wegen der Stars Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard. Das Duo hat in den vergangenen beiden Jahren den Sieg unter sich ausgemacht. Auch im erweiterten Kreis der Favoriten findet sich kein deutscher Fahrer.

Denk: "Viele Talente unerkannt"

Die fehlende Qualität spiegelt sich letztlich in den Teilnehmerzahlen wider. "Es schaut so aus, dass das die Leistungsstärke aktuell ist", sagte Bora-hansgrohe-Chef Ralph Denk der dpa. Aus seiner Sicht liegen die Probleme an der Wurzel. "Im Kinder- und Jugendbereich haben wir viel zu wenig Rennen, um Talente zu entwickeln. In Deutschland bleiben da viele Talente unerkannt", kritisierte er. Die fehlenden Straßenrennen seien auch mit einem schlechten Radwege-Netz in Deutschland verbunden. "Die Eltern schicken die Kinder eher auf den Fußballplatz oder vielleicht noch zum Mountainbike als alleine zum Straßentraining", fügte Denk hinzu.

Der 51-Jährige vermutet auch einen Zusammenhang mit den Doping-Enthüllungen Anfang der 2000er-Jahre: "Vielleicht haben da einige erst gar nicht angefangen. Es ist wahrscheinlich eine Kombi aus mehreren Sachen, aber es ist auf jeden Fall nicht schön." Er hofft inständig, dass es mit dem deutschen Aufgebot wieder bergauf geht: "Es gibt Lichtblicke, aber es fehlt die Breite."