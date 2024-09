Radsport: Neuer Rennstall und WM-Start

Mit offenen Armen beiCofidis aufgenommen

Am Boden war die mehrfache Giro-Teilnehmerin und Fünfzehnte bei der Tour de France 2023, als ihr vom US-Team mitgeteilt wurde, dass für sie im nächsten Jahr kein Platz mehr im Team frei sei. „Ich war nach dieser Absage kurz davor, aufzuhören“, so Koppenburg rückblickend. „Aber dann habe ich mich wieder gefangen und neue Motivation gefunden, als mich Cofidis mit offenen Armen aufgenommen hat.“ Dort wird sie bei den Rennen im nächsten Jahr eine der Leaderinnen im Team sein. „Bei meinem ersten Engagement war ich als einzige in der Leaderposition. Jetzt werden wir im Team die Leaderrolle aufteilen. „So kann es durchaus sein, dass ich in einigen Rennen Helferin bin, aber in anderen auch Leaderin. Das ist genau die Mischung, die passt. Deshalb freue ich mich auf das nächste Jahr und hoffe, dass ich gesund und stark durchkomme, damit ich meine Ziele erreichen kann.“