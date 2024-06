Für Bauhaus, der für seine Mannschaft Bahrain-Victorious bei der am 29. Juni in Florenz beginnenden Tour starten soll, war es der zweite Sieg in diesem Jahr. Im März hatte der 29-Jährige die dritte Etappe der Fernfahrt Tirreno-Adriatico für sich entschieden.

Bei der Tour hofft Bauhaus auf einen Etappensieg. Im vergangenen Jahr fuhr er die Frankreich-Rundfahrt erstmals und holte einen zweiten und zwei dritte Plätze, ehe er auf der Königsetappe nach Courchevel vier Tage vor Tour-Ende entkräftet aufgeben musste.