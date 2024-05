Dies darf durchaus als Entgegenkommen an Pogacar eingeordnet werden. Schließlich kann er so am Ende etwas frischer aus dem Giro kommen und hat bessere Chancen auf den späteren Sieg bei der Tour de France. Das Double aus Giro und Tour war zuletzt ausgerechnet Italiens verstorbener Rad-Legende Marco Pantani 1998 gelungen. "Vom Double bin ich noch weit entfernt. Ich weiß, dass das schon viele versucht und es nicht geschafft haben", sagte Pogacar.