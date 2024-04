Radsport: Van der Poel gewinnt Paris-Roubaix - Politt Vierter

Politt war dem beispiellosen Hochgeschwindigkeitsrennen - mit einem Stundenmittel von 47,802 km/h wurde ein Rekord bei der 121. Auflage des Rennens aufgestellt - ganz nah dran an seinem zweiten Podium nach 2019 (2. Platz). Der 30-Jährige hatte zwischenzeitlich in einer dreiköpfigen Spitzengruppe sogar vom ganz großen Coup träumen dürfen. "Meine Beine waren echt gut", sagte Politt. Es sei aber sehr hart für ihn gewesen bei diesem "unfassbar schnellen" Rennen. "Ich kann glücklich sein", bilanzierte der Kölner. Auch Degenkolb war lange Zeit trotz eines Reifendefekts zur Unzeit im Vorderfeld vertreten und wurde am Ende Elfter.

Der befürchtete Regen war am Wochenende in Nordfrankreich ausgeblieben, sodass die Strecke nur an vereinzelten Stellen noch feucht war. Entsprechend hielt sich die Anzahl der Stürze auch in Grenzen. Nach den schlimmen Sturzszenen der vergangenen Tage war dies eine erleichternde Nachricht für die Branche. Erst am Donnerstag hatten der dänische Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard und Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel aus Belgien nach einem heftigen Crash zahlreiche Knochenbrüche erlitten. Die beiden Stars werden wie auch Alleskönner Wout van Aert (Belgien), den es bei Quer durch Flandern erwischt hatte, wochenlang ausfallen.

Schikane entschärft Arenberg-Passage

Auch im berüchtigten Wald von Arenberg gab es dieses Mal kein "Russisches Roulette", wie es Renndirektor Thierry Gouvenou mit Blick auf frühere Dramen formuliert hatte. Die Veranstalter hatten den Kopfsteinpflaster-Abschnitt durch eine Schikane kurz vor dem Eingang in den Wald entschärft, um Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h zu verhindern. Das Hindernis hielt aber van der Poel nicht davon ab, ein erstes Kräftemessen zu initiieren. Der Weltmeister drückte dermaßen auf das Tempo, dass nur noch drei Fahrer folgen konnten.