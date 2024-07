Denk: "Froh, dass wir noch im Game sind"

Doch davon ist der dreimalige Tour-Etappensieger derzeit am weitesten aus dem Kreis der fabulösen Vier um Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel und ihn entfernt. Der dreimalige Vuelta-Gewinner, der 2020 knapp am Tour-Sieg gescheitert war, hat in der Gesamtwertung als Vierter einen Rückstand von 1:36 Minute auf Landsmann Pogacar, knapp eine Minute auf Zeitfahr-Weltmeister Evenepoel und 21 Sekunden auf Titelverteidiger Vingegaard. "Es ist aktuell die Realität. Es ist so wie es ist", sagte Roglic und erinnerte dabei an das rheinische Gebot "et kütt wie et kütt".