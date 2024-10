Radsport Vierer holt erste WM-Medaille seit 2002 - "Richtig Bock"

Kopenhagen - Als das lange Warten auf eine WM-Medaille nach 22 Jahren endlich ein Ende hatte, rissen Tim Torn Teutenberg und Co. auf dem Holzoval überglücklich die Arme in die Höhe. Der Bahnrad-Vierer der Männer hat erstmals seit 22 Jahren wieder eine WM-Medaille gewonnen. Das Quartett mit Benjamin Boos, Teutenberg, Ben Felix Jochum und Bruno Kessler siegte in der Ballerup Super Arena bei Kopenhagen in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung in 3:52,707 Minuten im kleinen Finale gegen das japanische Team, das in der letzten Runde sogar noch stürzte.