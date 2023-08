Radsport Wackelt der WM-Rekord? - Friedrich und Hinze auf Goldjagd

"Wichtig bis zum letzten Tag mental stabil zu bleiben"

Inzwischen habe sie daraus gelernt, auch mentale Hilfe nahm die gebürtige Hildesheimerin in Anspruch. Das soll ihr bei Olympia 2024 in Paris zugutekommen. Denn bereits bei der vorigen WM auf der Olympia-Bahn in Saint-Quentin-en-Yvelines mussten Friedrich und Hinze erfahren, welche Rolle das Publikum spielen kann. Es ging nicht nur gegen starke Französinnen, sondern auch gegen 5000 Fans. Entsprechend betont Friedrich, wie wichtig es ist, "bis zum letzten Tag mental stabil" zu bleiben.

Nach der WM im vergangenen Oktober ging bei den beiden deutschen Stars nicht mehr viel. Hinze verzichtete auf eine Titelverteidigung in der Champions League, Friedrich stieg krankheitsbedingt während der Serie aus. Inzwischen sind die Akkus wieder aufgeladen. "Wenn sie so weitermachen, dann werden sie auch Olympiasiegerinnen", sagte die zweimalige Olympiasiegerin Vogel dem Internetportal Sport1.

Erst einmal sollen aber die nächsten WM-Titel her. Und da ist Bundestrainer Jan van Eijden zuversichtlich: "Ich denke, dass wir bei den Frauen in allen Disziplinen um die Titel mitfahren können. Dann kommt es halt auf die Tagesform an." Stimmt die, sollte Teil eins der Titel-Mission am Donnerstagabend gelingen.