Radsport Pogacar triumphiert bei Spektakel in Flandern - "Große Show"

Für Pogacar war es der achte Sieg bei einem der fünf Monumente. Bei der 109. Ausgabe von "De Ronde" setzte sich der Tour- und Giro-Sieger nach 269 Kilometern zwischen Brügge und Oudenaarde mit 1:01 Minuten Vorsprung vor dem dänischen Ex-Weltmeister Mads Pedersen durch. Van der Poel wurde Dritter. Kein deutscher Fahrer schaffe es unter die zehn besten Fahrer.

"Große Show für den Radsport"

"Ich könnte nicht stolzer auf das Team sein, so wie wir heute gefahren sind. Ich bin so glücklich, in diesem Trikot zu gewinnen. Das Ziel war der Sieg, aber am Ende ist es schwer, das alles zu realisieren", sagte Pogacar und sein Teamchef Mauro Gianetti schwärmte: "Das war eine unglaubliche Show. Alle waren sehr stark. Tadej hat eine unglaubliche Leistung abgeliefert. Er hat einige Male attackiert. Es war ein wichtiger Sieg und eine große Show für den Radsport."