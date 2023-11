Radsport "Wollte kein Verräter sein": Ullrich spricht über Doping

Keine Chance ohne Doping

Für den Satz "Ich habe gedopt" habe ihm in der Vergangenheit die Kraft gefehlt. Er kommt ihm auch in dem "Stern"-Interview nicht über die Lippen. Ullrich redet über Doping ohne explizites Geständnis. Dieses könnte allerdings in der Amazon-Dokumentation "Jan Ullrich - Der Gejagte" folgen, die am 28. November erscheint.