Radverkehr: Für mehr Sicherheit für Radfahrer

Ein „roter Teppich“ für Radfahrer

Außerdem ist geplant, an der Kreuzung Hauptstraße/Rümminger Straße eine Aufstellfläche („roter Teppich“) für Fahrradfahrer in der Mitte der Fahrbahn einzurichten. Petry kündigte zudem an, einen Radweg „rund um Binzen“ aus der Taufe heben zu wollen. Eingerichtet werden sollen auch mehr Radabstellplätze. Piktogramme auf den Straßen sollen erneuert und mittiger angeordnet werden.