Radverkehr in Schopfheim und im Wiesental: Von Elterntaxi bis Radrennweg: IG Velo fasst Reihe von Themen ins Auge

Kurz diskutiert wurde über den Verlauf des Radschnellwegs. Einig sind sich die Fahrradfreunde, dass es ideal wäre, wenn er entlang der Wiese – vielleicht auch über einen von Stelzen getragenen Radweg – führe. Aus Hochwasserschutzgründen kommt das aber nicht in Frage. Beschlossen wurde, die Gemeindesteckbriefe zu evaluieren. Überprüft werden soll, inwieweit die Gemeinden Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs umgesetzt haben. Über diverse problematische Stellen wurde diskutiert. Dazu gehört die Wiesenbrücke in Steinen. Dort müssen Radfahrer laut IG Velo aufpassen, dass sie nicht von Autos angefahren werden. Missbilligt werden auch die Autofahrer, die mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Landesstraße 139 aus Richtung Adelhausen nach Maulburg donnerten. Dazu kündigte Maulburgs Bürgermeister Jürgen Multner an, dass mit dem Radweg auch eine schräg angeordnete Querungshilfe oberhalb der Dorfmatt eingerichtet werde.

Gern würde die IG Velo bei Verkehrsschauen dabei sein. „Manche Gemeinden laden uns ein, manche aber auch nicht“, sagte IG-Vorsitzender Wolfram Uhl. Er hat beobachtet, dass viele E-Biker nach Gersbach fahren. Dort wäre es wünschenswert, wenn Piktogramme auf der Fahrbahn oder Schilder darauf hinweisen würden, dass auch Radfahrer die hauptsächlich von Auto- und Motorradfahrern frequentierte Strecke benutzen. Die Fahrradfahrerorganisation kündigte an, dass sie auch 2024 wieder einige Codieraktionen und Velobörsen veranstalten werde. Auch zahlreiche Touren wolle man anbieten.