Rage Against the Machine ("Killing In The Name") sind zurück! Die Rockband hat für 2020 einige Auftritte angekündigt, auch beim Coachella Festival in Kalifornien soll die Gruppe demnach im April spielen. Fünf Konzertdaten wurden via Social Media verkündet. Wayne Kamemoto, ein langjähriger Vertrauter der Band, bestätigte laut "Forbes", dass der neue Instagram-Account mit den Terminen echt sei.