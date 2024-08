Raich: Mit einem Unimog durch Europa

Obwohl er dadurch mitunter lange Schlangen im Verkehr verursachte, habe er stets positive und nette Reaktionen mit „irre viel Daumen hoch“ der Menschen erhalten. Manchmal seien sogar Autofahrer an ihm vorbei gefahren und hätten ein paar hundert Meter weiter angehalten, um ein Foto von ihm und seinen Unimog zu schießen.

Einmal habe ihn sogar ein Mann angehalten, erzählt Fricker. Dieser habe davon erzählt, dass auch er einen Unimog umgebaut hat. Also fuhr Fricker mit ihm zu seiner Werkstatt und bestaunte dessen Fahrzeug. Und wenn Fricker irgendwo anders Halt machte, dauerte es in der Regel nur wenige Minuten bis sich das erste Gespräch über sein Fahrzeug entwickelte. „Man bekommt sehr viel Kontakt – es war richtig toll“, so das Fazit Frickers zu seiner Reise.

...bis nach Portugal. Foto: zVg/Privat

Den Rückweg von Portugal haben der 65-Jährige und sein Unimog indessen getrennt angetreten. Wie Fricker erzählt, traf er sich am Ende seiner Reise mit seiner Familie in Porto, die mit dem Flugzeug nachreiste. Nach zwei Wochen gemeinsamen Urlaub in Portugal flogen sie dann wieder zusammen nach Deutschland. Sein Unimog wurde derweil von einem Transportunternehmen zurückgebracht.