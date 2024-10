Raitbach rockt: Heavy Metal hoch drei

Veranstalter ist zum einen der Gesangverein Raitbach mit seine zwischenzeitlich auf 30 angewachsenen Aktiven. Das zweite Team sind die Musiker der Wehrer Rockband „Vorhangschdängli“ mit ihrem Sprecher René Potthin. Das Festival findet seit 2017 im Abstand von zwei Jahren statt, berichtet Potthin beim Pressegespräch und schmunzelt beim Gedanken an die Ursprungsidee: „Wir mussten damals selbst ein Festival organisieren, damit wir vor Publikum spielen konnten“. Ein Veranstaltungspartner wurde mit dem Gesangverein Raitbach gefunden, der von der Idee eines Rock-Konzerts nicht lange überzeugt werden musste. Zum Konzept des „Festivals“ gehört es, an einem Abend drei Rockbands auf die Bühne zu bringen, die sich ohne Gage präsentieren. Die Einnahmen werden zunächst für die Aufwendungen der Veranstaltungs- und Tontechnik verwendet. „Gottseidank müssen wir die Bands nicht suchen. Diese fragen bei uns an, ob sie mitmachen dürfen“, berichtet Potthin zur Auswahl der mitwirkenden Bands.