Rapper vor Gericht Anklage: Combs "nutzte Macht, Gewalt und Angst"

Anklage: Combs "Anführer eines kriminellen Unternehmens"

Die Staatsanwaltschaft warf Combs am Donnerstag die Leitung eines "kriminellen Unternehmens" vor. "In den vergangenen Wochen habt ihr viel über Sean "Diddy" Combs gelernt", sagte die stellvertretende Staatsanwältin Christy Slavik der Jury vor Gericht in New York, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

"Er ist der Anführer eines kriminellen Unternehmens. Er akzeptiert keinen Widerspruch, und jetzt kennt ihr die vielen Verbrechen, die der Angeklagte mit Mitgliedern seines Unternehmens begangen hat", so Slavik weiter. Combs "nutzte Macht, Gewalt und Angst, um zu bekommen, was er wollte."