Rapper vor Gericht: Ex-Assistentin im Combs-Prozess: Immer noch traumatisiert

Sie habe versucht wieder zu arbeiten, aber ganz normale Situationen - beispielsweise wenn sie jemand fragte, wo sie gewesen sei - hätten sie sofort in Panik ausbrechen lassen, sagte die Ex-Assistentin unter dem Pseudonym Mia vor Gericht in New York, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

Zuvor hatte die Frau, die zwischen 2009 und 2017 für den heute 55 Jahre alten Combs arbeitete, ausgesagt, dass der Rapper sie in dieser Zeit mehrfach sexuell und körperlich misshandelt habe. "Immer wenn Puff nicht glücklich war, hatte ich Angst, denn ich wollte sicherstellen, dass er es ist, denn dann war ich sicher."