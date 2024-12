Ein Anwohner hat der Polizei am Samstag gegen 0.20 Uhr brennende gelbe Säcke an der Lessingstraße gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch, bevor dieser auf Fahrzeuge und Gebäudeteile übergreifen konnte, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Im Rahmen der Fahndung wurde ein 31-jähriger Mann vorläufig festgenommen, der verdächtigt wird, die gelben Säcke entzündet zu haben. Ein bei dem 31-Jährigen durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,6 Promille.