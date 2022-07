Rasen-Klassiker Niemeier und Maria: Hoffnung auf Wimbledon-Viertelfinale

Der Sprung unter die besten Acht ist beim Rasen-Klassiker auch verbunden mit dem Eintritt in einen elitären Zirkel, dem so genannten "Last 8 Club". "Er hat schon Scherze gemacht", sagte Niemeier über ihren Trainer Christopher Kas, "dass nur noch ein Sieg fehlt. Er ist ja auch drin."

Alle Viertelfinalisten im Einzel, Halbfinalisten im Doppel und Finalisten im Mixed werden im All England Lawn Tennis Club in den "Last 8 Club" aufgenommen. Die Mitgliedschaft berechtigt dazu, lebenslang das Turnier zu besuchen, dabei einen Gast mitzunehmen und auf speziellen Sitzen auf dem Centre Court und Court 1 Platz zu nehmen. Dazu gibt es kostenlos Tee und Kaffee und jeden Tag von 18.00 bis 19.00 Uhr eine Happy Hour.