"Oh mein Gott! Ernsthaft: Ich kann es nicht glauben. Ein Traum wird wahr", sagte Maria: "Ich hätte mir kein besseres Turnier wünschen können, um ins Finale zu kommen. Ich bin so, so stolz."

Mit 37 Jahren und 312 Tagen ist die frühere Wimbledon-Halbfinalistin nun die älteste Spielerin in einem WTA-500-Finale. Im Endspiel des Rasenturniers trifft Maria entweder auf die topgesetzte Zheng Qinwen aus China oder die Amerikanerin Amanda Anisimowa. Das Turnier im Queen's Club ist ein wichtiger Gradmesser für den Rasenklassiker Wimbledon vom 30. Juni bis 13. Juli.