Seit dem Jahr 2022 war die Stelle des Schliengener Rechnungsamtsleiters unbesetzt, jetzt ist eine Nachfolge in Sicht. Den Namen des neuen Rathausmitarbeiters will Bürgermeister Christian Renkert indes noch nicht mitteilen. Er kündigt aber ein Pressegespräch für Mitte Juli an, bei dem der neue Kämmerer sich vorstellen werde.