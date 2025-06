Raubtier-Suche: Nur Kätzchen statt Großkatze am Geiseltalsee?

Braunsbedra - Im Fall des gesuchten Raubtiers vom Geiseltalsee bei Braunsbedra plant das Landratsamt vorerst keine weiteren Suchaktionen. Je nachdem, um welches Tier es sich tatsächlich handele, könne aber wieder aktiv gesucht werden, sagte Susanne Lange von der Pressestelle des Landratsamts des Saalekreis am Mittwochmorgen. Die Bereitschaften würden erhalten bleiben, bis neue Ergebnisse vorlägen. Welches Tier - offenbar mehrfach - gesichtet und gefilmt wurde, steht weiter nicht fest: "Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit Sicherheit sagen", sagte Lange. Am Dienstagabend hatte das Landratsamt darüber informiert, dass das mutmaßliche Raubtier kleiner als zunächst vermutet sei. Diese Einschätzung habe sich nach der Sichtung eines weiteren Videos des Tieres ergeben. Über die Warn-App Nina wurde am Abend Entwarnung gegeben. Zuvor war etwa auch mit Drohnen gesucht worden.