Raumfahrt: Alexander Gerst rechnet mit permanenter Station auf dem Mond

Eine Antarktis-Station sei ja auch in einer menschenleeren Wüste gebaut, in einer Eiswüste eben. Als man damit begonnen habe, hätten sich viele Menschen gefragt: "Was wollen wir denn da?" Aber dort werde eben wirklich wichtige Wissenschaft betrieben. "Und so wird es auf dem Mond auch sein. Man kann sagen, die Antarktis war unser siebter Kontinent, den wir entdeckt haben, und der Mond ist der achte. Der ist drei Tage weg, drei Tage Flugzeit entfernt, und über den wissen wir noch gar nichts."

Im Europäischen Astronautenzentrum in Köln entsteht derzeit gerade eine "Luna"-Trainingshalle, in der sich Astronauten auf künftige Mond-Einsätze vorbereiten können. "Das wird direkt hier vor unserer Nase aufgebaut", schilderte Gerst. "Es war schon Richtfest. Die Halle sieht gut aus, da kommen zigtausend Tonnen simuliertes Mondgestein rein. Und die Idee ist, dass tatsächlich alle internationalen Partner - Astronauten und Astronautinnen - bei uns trainieren, bevor sie zum Mond fliegen, weil man da die Mondsituation - die Oberfläche, die Strahlung und so weiter - am realistischsten nachbilden kann auf der ganzen Welt."