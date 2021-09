Raumfahrt Astronaut Maurer pflanzt Baum vor dem Start ins All

"Ich freue mich natürlich, dass es jetzt soweit ist", sagte Maurer. "Nun geht es endlich los Richtung Weltraummission." Er hat sich fast 13 Jahre lang auf die Reise vorbereitet. Am schwierigsten sei das Training unter Wasser gewesen, bei dem die Astronauten die Arbeit in der Schwerelosigkeit üben. "Das ist körperlich und mental anstrengend", betonte Maurer, der in den nächsten Tagen zum Start in die USA fliegt. Er versprach jedoch in Köln: "I'll be back."

