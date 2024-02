Raumfahrt Erste private Mondlandung: "Nova-C" offenbar umgekippt

Bild des Landers am Wochenende erwartet

"Nova-C", auch "Odysseus" oder "Ody" genannt, hatte in der Nacht auf Freitag sein Ziel in der südlichen Region des Erdtrabanten erreicht. Zunächst hatte es geheißen, der Lander habe aufrecht auf der Mondoberfläche aufgesetzt. Diese vermutlich falsche Annahme rühre von Sensoren in den Treibstofftanks her, sagte Altemus nun.