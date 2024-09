Klimabilanz deutscher Konzerne Betrug in China - Umweltbundesamt verweigert CO2-Zertifikate

Die Aufklärung möglicher Betrugsfälle bei Klima-Projekten in China dauert an. Das Umweltbundesamt hat nun in acht Fällen «Unregelmäßigkeiten» nachgewiesen - und Konsequenzen gezogen.