Raumfahrt: Erstmals könnte deutsche Frau ins Weltall fliegen

Rogge wurde als "Spezialistin für die Mission" vorgestellt. Die Deutsche hat an der ETH Zürich Elektrotechnik und Informationstechnologie studiert. Dabei arbeitete sie auch an einem Konzept einer Nanosatelliten-Zentrifuge in einer niedrigen Erdumlaufbahn mit. Für ihre Doktorarbeit wechselte sie an die Technisch-Naturwissenschaftliche Universität Norwegens.

Während der drei bis fünf Tage langen Mission an Bord der SpaceX-Kapsel "Dragon" soll das Team die Polarregionen der Erde in den Blick nehmen. Aus einer Höhe von 425 bis 450 Kilometern werde unter anderem ein Himmelsleuchten namens "Steve" untersucht. Das sind leuchtend violette Bänder am Nachthimmel, die an ein Polarlicht erinnern. Außerdem könnten bei der Mission namens "Fram2" laut SpaceX die ersten Röntgenbilder von Menschen im Weltall entstehen. Die anderen Crew-Mitglieder kommen aus Malta, Norwegen und Australien.