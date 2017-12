09:47 Bouffier: Aus Fehlern der Jamaika-Gespräche lernen

Wiesbaden - CDU-Bundesvize Volker Bouffier fordert bei der Sondierung für eine mögliche große Koalition mit der SPD eine Konzentration auf wesentliche Punkte. Bei den Jamaika-Verhandlungen sei der Fehler gemacht worden, dass man sehr viele Themen und diese sehr im Detail behandelt habe, sagte der hessische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur. Wichtig sei, dass die gemeinsame Richtung stimme. SPD-Vize Malu Dreyer fordert von der Union Bewegung in wichtigen Sachfragen. Die Sondierungen für ein mögliches Bündnis zwischen Union und SPD beginnen am 7. Januar.

08:51 Fünf Tote bei Flugzeugabsturz in Florida

Washington - Beim Absturz eines privaten Kleinflugzeugs sind im US-Bundesstaat Florida fünf Menschen ums Leben gekommen. Die zweimotorige Maschine war kurz nach dem Start bei dichtem Nebel am Boden zerschellt und danach in Flammen aufgegangen, wie der Sheriff von Polk County mitteilte. Der Pilot war demnach ein 70 Jahre alter Anwalt, bei den übrigen vier Opfern im Alter von 24 bis 32 Jahren handelte es sich um seine beiden Töchter, einen Schwiegersohn und einen Freund der Familie.

08:48 Guatemala will Botschaft nach Jerusalem verlegen

Guatemala-Stadt - Als erster Staat will Guatemala der umstrittenen Entscheidung der USA folgen und seine Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Das kündigte Präsident Jimmy Morales an. Die UN-Vollversammlung hatte mit großer Mehrheit die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump von Anfang Dezember verurteilt. Israels Außenministerium dankte Guatemala für die Entscheidung, die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Das seien wunderbare Nachrichten und wahre Freundschaft.

08:06 Mindestens 13 Tote bei Anschlägen in Afghanistan

Kabul - Bei zwei Anschlägen in Afghanistan sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Im Zentrum der Hauptstadt Kabul sprengte sich am Morgen im dichten Berufsverkehr ein Selbstmordattentäter in die Luft. In der südlichen Provinz Helmand starben bei einem Anschlag mit einer Sprengfalle bereits in der Nacht mindestens sechs Polizisten. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, der Attentäter von Kabul sei ein Teenager gewesen. Er riss sechs Menschen mit in den Tod, drei weitere wurden verletzt.