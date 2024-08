Raumfahrt Training im Eis könnte ins Weltall führen

Bisher waren aus Deutschland zwölf Männer im All. Die Esa wolle mehr Frauen zur Bewerbung ermutigen, um das Team diverser zu machen, sagte der deutsche Astronaut Alexander Gerst vor drei Jahren. "Ob jung oder alt, Mann oder Frau: Wir können es uns schlicht nicht leisten, nur einseitige Crews zu fliegen", sagte Gerst, der zweimal im All war.

Frauen aus den USA waren schon im All

Auch Matthias Maurer, der bisher letzte Deutsche im All, macht Mädchen und Frauen Mut, die von einer Karriere im Kosmos träumen. Maurer verwies auf seine US-Kollegin Kayla Barron, die mit ihm an Bord der Internationalen Raumstation ISS war. "Sie ist eine wunderbare Astronautin, und sie macht vieles besser als wir Jungs."

Die deutsche Esa-Reserve-Astronautin Nicola Winter ist der Meinung, dass nicht nur eine Deutsche ins All fliegen sollte, sondern zwölf - nämlich so viele wie Männer bislang. Sie meldete sich nach der Ankündigung des Fluges auf Instagram zu Wort und erklärte, sie freue sich für Rogge, falls es klappe. Aber: Es handele sich eigentlich um einen Touristenflug. Wirklich nötig sei hingegen medizinische, biologische und materielle Forschung mit vielen Frauen im All, "weil Frauen biologisch anders ticken als Männer".

Winter zählt auf, wie viele Frauen schon die ersten deutschen Frauen im All hätten werden sollen, und kommt auf mindestens sieben. Nie klappte es. Was wäre, wenn es auch bei Rogge schiefgeht? Dann will die 28-Jährige nicht aufgeben. "Ich hatte vor, mich bei der nächsten Runde der Esa-Ausschreibungen zu bewerben."