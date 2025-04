Raumkonzept Hochrhein 2040: Aus Grenzach-Wyhlen kommt Kritik

Der im Rahmen des „Raumkonzepts Hochrhein 2040“ betrachtete Entwicklungsperimeter deckt auf Schweizer Seite ungefähr ein Gebiet von Birsfelden bis Laufenburg und Frick ab. Am deutschen Rheinufer zieht sich der Betrachtungsraum von Grenzach-Wyhlen über Rheinfelden, Wehr und Bad Säckingen bis hin zum badischen Laufenburg. 39 Städte und Gemeinden in zwei Ländern, zwei Kantonen und zwei Landkreisen werden in dem Konzept als gemeinsamer Entwicklungsbereich betrachtet. Der Rhein fungiert dabei sowohl als „Perlenkette“ als auch als Barriere und Bindeglied gleichermaßen.