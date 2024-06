Zum ersten Mal war das Gelände eingezäunt und der Eintritt kostete zehn Euro. Dies hatte vor allem den Grund, dass die Veranstalter in den vergangenen Jahren meist auf den Kosten sitzen geblieben waren und mit dieser Maßnahme erreichen wollten, zumindest nicht drauflegen zu müssen. Auf dem Gelände war eine kleine Bühne aufgebaut worden, an der Seite gab es Verkaufsstände mit Getränken. Gegen 19 Uhr waren laut Matthias Lindemer, einem der Organisatoren, etwa 200 Besucher auf dem Gelände, was dieses natürlich noch nicht wirklich füllte. Aber es seien an die 250 Karten im Vorverkauf weggegangen, was schon sehr gut gewesen sei, und er hoffe auf mehr Besucher am späteren Abend.

Laut, glasklar, stampfend

Der Sound war laut, glasklar und stampfend. Die tiefen Töne vibrierten wohlig in der Magengegend, und der gleichmäßige, mal mit mehr, mal mit weniger elektronischen Tönen garnierte Rhythmus animierte zum Tanzen.