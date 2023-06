Keine Festnahme in Schopfheim

Festnahmen sind nach Angaben der Stuttgarter Generalstaatsanwaltschaft in Schopfheim nicht erfolgt. In anderen Kommunen fanden Festnahmen von sieben mutmaßlichen Unterstützern der ausländischen terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat“ (IS) im Zusammenhang mit der Beteiligung an einem internationalen IS-Finanzierungsnetzwerk statt.

Bundesweit 19 Objekte durchsucht

Im Auftrag der Bundesanwaltschaft hatten Durchsuchungsmaßnahmen in insgesamt 19 Objekten in Baden-Württemberg, in weiteren Bundesländern sowie in einem Objekt in den Niederlanden stattgefunden. Die Beschuldigten sind laut Stuttgarter Behörde der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland sowie teilweise des Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz dringend verdächtig.