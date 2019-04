Realistischer Optimist Ulrich Matthes: Das Kino ist nicht totzukriegen

"Wir haben uns doch in den Jahrtausenden nicht so wesentlich verändert in unseren Bedürfnissen und Sehnsüchten, in unseren Wünschen nach Glück, nach Liebe, nach Freundschaft, nach Gemeinsamkeit", sagte der Schauspieler. "Deswegen ist das Kino als Ort wie als Form nicht totzukriegen."

Die Kinos in Deutschland hatten im vergangenen Jahr mit sinkenden Besucherzahlen zu kämpfen. "Das deutsche Kino steht nicht so rosig da, wie wir es uns erhoffen. Und trotzdem glaube ich grundsätzlich immer eher ans Gelingen als ans Misslingen", sagte Matthes. Aus seiner Sicht sollte die Politik das Kino als Ort stärken. "Gerade in kleineren Städten ist das Kino als sozialer Ort wichtig."

Die Politik müsse dabei helfen, das Kino wieder ein wenig besonderer zu machen. "Zu einem Ort, wo man sich danach vielleicht noch an die Bar hocken kann, es vielleicht eine Lesung oder eine Zusammenarbeit mit dem kleinen Stadttheater gibt." Alles, was man auch im Sinne der Demokratie tun könne, um Orte zum Austausch verschiedener Meinungen und Haltungen zu schaffen, solle man tun.

Die große Koalition im Bund hatte sich zuletzt bereits darauf verständigt, Kinos auf dem Land mit einem "Soforthilfeprogramm" von fünf Millionen Euro unterstützen zu wollen.

Der Deutschen Filmpreis gilt als wichtigste nationale Auszeichnung in der Filmbranche. Die rund 2000 Mitglieder der Filmakademie stimmen über die Gewinner ab, ähnlich wie bei den Oscars in den USA. Die Auszeichnungen sind insgesamt mit fast drei Millionen Euro dotiert.

Die meisten Nominierungen hat das Drama "Gundermann" von Regisseur Andreas Dresen bekommen. Das Porträt über den DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann (1955-1998) ist unter anderem als bester Spielfilm, für die beste Regie und das beste Drehbuch vorgeschlagen - insgesamt ist der Film zehn Mal nominiert.

Das Drama "Styx" von Wolfgang Fischer über eine Seglerin, die auf dem Meer auf ein Flüchtlingsboot trifft und entscheiden muss, wie sie sich verhält, kommt auf sechs Nominierungen. Mit jeweils fünf Nominierungen gehen Fatih Akins Serienmörderporträt "Der Goldene Handschuh" und der Film "Der Junge muss an die frische Luft" von Caroline Link über die Kindheit von Hape Kerkeling ins Rennen.

"Ich habe mich all die Jahre immer wahnsinnig auf den Deutschen Filmpreis gefreut, weil es mir grundsätzlich Spaß macht, die Leistung von anderen hochleben zu lassen", sagte Matthes, der sowohl am Theater als auch in Filmen spielt ("Novemberkind", "Der Untergang").

"Ich bin jemand, der sich sehr mit anderen und für andere freuen kann. Ich bin auch sehr aufgeregt für andere", sagte Matthes. Er sei bei Kino- oder Theaterpremieren von anderen immer irre aufgeregt, auch wenn er nicht mitspiele. "Weil ich weiß, wie es den anderen geht. Mein Herz bubbert."